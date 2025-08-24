Türkiye’nin ilk su ürünleri OSB’sinde ön başvurular başladı

ADANA/EKONOMİ

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi özelliğini taşıyan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuruluş Protokolü’nün onaylanmasıyla tüzel kişilik kazandı. Valilik himayesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığıyla kurulan 6 bin 500 dekar büyüklüğündeki OSB’de, parselasyon ve altyapı hazırlık çalışmaları devam ederken, yatırımcılara ön tahsis süreci de başlatıldı. Başvuruların 19 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Proje kapsamında deniz ve tatlı su balıkları ile karides yetiştiriciliği yapılacak, modern kuluçkahaneler, açık ve kapalı havuz sistemleri, teknolojik seralar ve Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemi (RAS) kurulacak. Bölgede 20 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali de hayata geçirilecek. OSB alanında idari ve sosyal tesisler, lojistik merkezi, tır parkı, atık su arıtma tesisi, eğitim alanları ve sanayi tesisleri yer alacak. Yol, elektrik, su, drenaj, telekom, internet gibi tüm altyapı hizmetleri, yatırımcılara tesis kapısına kadar ulaştırılacak. Proje sahasındaki üretim ve yan sektör faaliyetleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Vali Köşger: Su ürünlerinde lokomotif bir merkez olacak

Yatırım süreciyle ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin öncü şehirlerinden olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu projeyle hem tarımsal ekonomiye değer katacağız hem binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, yalnızca Adana'mızın değil, ülkemizin su ürünleri üretiminde lokomotif bir merkez olacaktır. Hep birlikte çalışarak Adana'yı tarım ve su ürünleri alanında dünyada söz sahibi yapacağız.”