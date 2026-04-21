Türkiye’nin İlk “Sürükleyici Deneyim ve Fijital Eğlence Merkezi” XPZONE Açıldı

Kocaeli

Türkiye’nin ilk “Sürükleyici Deneyim ve Fijital Eğlence Merkezi” olma özelliğini taşıyan XPZONE, Emaar Square Mall’da kapılarını açtı. INFINIA’nın mühendislik gücüyle geliştirilen INFUN markası, teknolojiyi sosyal etkileşim ve deneyim tasarımıyla birleştirerek eğlence sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor. Bu vizyonun önemli bir yansıması olan XPZONE, hareket, oyun, ışık ve sesi interaktif bir kurgu içinde buluşturarak çok duyulu bir deneyim alanı sunuyor.

Deneyim alanındaki oyunların büyük bölümü, şirketin kendi mühendislik ve içerik geliştirme altyapısıyla tasarlanırken, sürekli güncellenebilen yapısı sayesinde XPZONE dinamik bir eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. Bu özellik, merkezin her ziyaretçiye yenilik hissi sunmasını sağlıyor.

Strateji, hız, dikkat ve zihin-beden koordinasyonunu temel alan XPZONE; çocuklara keşif ve yaratıcılık, gençlere rekabet ve hareket, ailelere ise birlikte kaliteli zaman imkânı sunuyor. Aynı zamanda kurumlar için ekip ruhunu güçlendiren bir deneyim alanı olarak da dikkat çekiyor.

Doğum günü organizasyonlarından okul etkinliklerine, aile buluşmalarından kurumsal programlara kadar farklı ihtiyaçlara uyarlanabilen XPZONE, kişiselleştirilebilir yapısıyla geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Ziyaretçilerine yalnızca vakit geçirme değil, birlikte yaşanan ve paylaşılan anılar sunan merkez, yeni nesil eğlence anlayışının güçlü temsilcileri arasında yer alıyor.