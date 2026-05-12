Türkiye’nin ilk tam otomasyonlu yaban mersini tesisi kuruluyor

DCT Trading’in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım, İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi ortaklığıyla İpsala’da 206 dönümlük yüksek teknoloji yatırımına başlıyor. Şirket, Edirne İpsala’da 206 dönümlük arazi üzerinde Türkiye’nin en modern yaban mersini üretim çiftliğini kurmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 100 bine yakın yaban mersini fidanı, ileri tarım teknolojilerinin kullanıldığı, tamamen otomasyonla yönetilen bir sistem içerisinde üretilecek. Sulamadan gübrelemeye, bitki sağlığından iklim kontrolüne kadar tüm aşamalar dijital olarak takip edilecek, veri odaklı bir üretim modeli benimsenecek. Üretim tamamen saksılarda yapılacak. Bu yönüyle tesis, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en gelişmiş ve modern yaban mersini üretim merkezlerinden biri haline gelecek.

Türkiye İş Bankası’nın iştirakleri olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Fonu’yla sahip oldukları tarım fonları aracılığıyla Bluefarm Tarım’ın yüzde 21,43 hissesine sahip olarak şirkete stratejik bir yönetişim ve finansman katkısı sundu.

Levent Sadık Ahmet: “Bölgenin tarımsal dönüşüm merkezi olacak”

DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Bluefarm Tarım ile Türkiye’de modern tarımda iddialı bir sayfa açtıklarını belirterek, “İpsala’da kuracağımız tesis, yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda bölgenin tarımsal dönüşüm merkezi olacak” dedi.

DCT Trading’in Yunanistan’daki yatırımlarından edindiği tüm tecrübeyi Türkiye’ye aktardığını ifade eden Ahmet, “İş Bankası Grubu’nun iştirakleri Maxis Girişim Sermayesi’nin projeye olan ilgisi ve ortaklığı bizim için büyük bir güven göstergesi. Bu iş birliği, Bluefarm Tarım’ın vizyonu kadar Türkiye’nin tarımda uluslararası ölçekte güçlenme hedeflerine de duyulan inancın somut bir yansıması. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda ölçeğimizi hızlıca büyütecek adımları atarken, bölgedeki tarım ekosistemini de katma değerli bir ürün ile çeşitlendirip anlaşmalı tarım modelimiz ile beraber büyümeyi ve kazanmayı geliştirecek projeler üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Temel: “Tarımsal ihracat gücü için önemli sonuçlar doğuracak”

Bluefarm Tarım’ın ortaya koyduğu vizyon, uluslararası tecrübe ve ihracata dayalı iş modelinden çok etkilendiklerini dile getiren Maxis Genel Müdürü Özgür Temel, “Bu yatırım, yalnızca şirket ölçeğinde değil, bölgesel kalkınma ve Türkiye’nin tarımsal ihracat gücü açısından da önemli sonuçlar doğuracak. Bluefarm Tarım Teknolojilieri ve Üretim A.Ş. ile birlikte bu yolculukta daha yolun başındayken yer almaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Uluslararası deneyim Türkiye’ye taşınıyor

DCT Trading’in Yunanistan’da faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük yaban mersini üreticisi konumundaki bağlı ortaklığı Bluefarm IKE, yıllara dayanan üretim tecrübesiyle Bluefarm Tarım projesine de doğrudan katkı sunuyor. Şirketin Yunanistan’da elde ettiği başarı, yüksek verimli çeşitler, sulama ve besleme protokolleri, hasat yönetimi ve ihracat operasyonları konusundaki tüm bilgi birikimi, İpsala’daki yatırıma entegre ediliyor.

Bu kapsamda Bluefarm Tarım, Avrupa pazarında talebi yüksek olan premium kalite yaban mersini üretimine odaklanacak. Ürünlerin paketlenmesi ve lojistik süreçleri ise ilk aşamada yine DCT Trading’in Yunanistan’daki bir diğer bağlı ortaklığı Yaka IKE tarafından yürütülecek. Böylece üretimden paketlemeye, ihracattan raflara uzanan entegre bir değer zinciri oluşturulmuş olacak.