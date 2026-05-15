Türkiye’nin ilk yerli AV/EDR Uç Nokta Güvenlik Platformu MSB’ye teslim edildi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen platform, Yeni Nesil Antivirüs (NGAV) ve EDR kabiliyetlerini bütünleşik bir mimari altında bir araya getiriyor. Sistem; yüksek hacimli telemetri toplama, gelişmiş tehdit analizi, anlık saldırı tespiti ve hızlı müdahale yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Uç nokta güvenliği ve EDR teknolojileri, dünya genelinde yalnızca sınırlı sayıdaki ülkenin geliştirebildiği ileri seviye siber güvenlik çözümleri arasında gösteriliyor. Türkiye’nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmesi, özellikle kritik kamu sistemleri ve savunma altyapılarında dışa bağımlılığın azaltılması açısından stratejik önem taşıyor.

Platformun; fidye yazılımları, gelişmiş kalıcı tehditler (APT), sıfır gün saldırıları ve zararlı yazılım varyantlarına karşı proaktif koruma sağlaması hedefleniyor. Aynı zamanda merkezi yönetim ve olay müdahale kabiliyetleri sayesinde geniş ölçekli kurumsal ağlarda etkin güvenlik yönetimi sunuyor.

Teslimatın SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayii ile siber güvenlik ekosistemi arasındaki entegrasyonun güçlendiğini de ortaya koyuyor. Uzmanlar, yerli AV/EDR platformunun önümüzdeki dönemde farklı kamu kurumları ve kritik altyapılarda da yaygın olarak kullanılmasının beklendiğini belirtiyor.