Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu Konya Bilim Merkezi’nde takip edildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi içerisinde kurulan dev ekrandan tarihi anları takip eden öğrenciler ve aileleri, fırlatma töreninin büyük heyecanına ortak oldu.

Bilim ve uzay meraklısı öğrenciler ve aileleri için Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde gün içerisinde roket devre, gökyüzü bulmacası, sanal gerçeklik gibi çeşitli atölyeler gerçekleştirildi. Ayrıca Dr. Emre Sermutlu, uzay konulu bir söyleşi de yapıldı.

Saatler 00.49’u gösterdiğinde ise Alper Gezeravcı'nın, Amerika Florida’daki Kennedy Hava Üssü’nden havalanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru başlayan yolculuğuna şahitlik eden öğrenciler ve aileleri, bu tarihi anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Tarihi ana şahitlik eden Konyalılar gurur dolu

Konya Bilim Merkezi’ndeki etkinliğe katılanlardan Hasan Kayacı, ailesiyle beraber bu tarihi ana şahitlik etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

7 yaşındaki Ayaz da etkinliğe ailesiyle birlikte katıldığını belirterek, "İlk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Gezeravcı'nın yolculuğuna küçük yaşta şahit olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

66 yaşındaki Raci Ceylan da yıllardır süregelen bir hayalin gerçekleşmesinin büyük mutluluk ve gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkiye’nin daha da iyi konumlara geleceğine inandığını vurgulayan Ceylan, gerçekleşen bu yolculuğun bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

Konya Bilim Merkezi’nde bilim ve uzay temalı etkinlikler

Konya Bilim Merkezi tarafından yaklaşık 500 kişiden oluşan katılımcı kitlesine yönelik hazırlanan Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonu programı kapsamında ayrıca ana bina içerisinde astronomi temalı atölye çalışmaları, bilimsel söyleşi etkinliği ve ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Katılımcılar için planetaryum alanında gökyüzü sunumu, film gösterimi ve teleskoplarla gökyüzü gözlem etkinliği de düzenlendi.