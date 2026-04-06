Türkiye’nin lider üreticisi Şakalak yeni nesil makineler ile vitrine çıkıyor

Fuarın öne çıkan ürünleri arasında, geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan ve kısa sürede sektörün ilgisini çeken elektrikli dijital ekim makinesi Clever modelinin yenilenmiş versiyonu yer alıyor. Geliştirilen yeni Clever modeli; hassas ekim kabiliyeti, dijital kontrol altyapısı ve enerji verimliliği ile çiftçilere daha yüksek verim ve daha düşük maliyet sunmayı amaçlıyor.

Teknolojik dönüşüm kaçınılmaz

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, fuar öncesi yaptığı değerlendirmede, tarımda teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tarım artık sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji ve veri yönetimi işi haline geldi. Biz de Şakalak Tarım olarak Ar-Ge yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Clever modelimizin yenilenen versiyonu, çiftçilerimize daha hassas, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir ekim imkânı sunuyor. Konya Tarım Fuarı’nda bu ürünümüzü daha geniş kitlelerle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Konya’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., modern üretim tesisleri ve güçlü mühendislik altyapısıyla hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir konuma sahip bulunuyor. Firma; ekim makineleri başta olmak üzere, tarımsal üretimi kolaylaştıran ve verimliliği artıran çok sayıda ekipman geliştirerek sektördeki yerini her geçen gün güçlendiriyor.

Mustafa Genç, Türkiye tarımının geleceğinde yerli ve milli teknolojilerin belirleyici rol oynayacağını vurgulayarak, “Çiftçimizin rekabet gücünü artırmak için daha akıllı, daha ekonomik ve daha çevreci çözümler üretmeye devam edeceğiz. Konya’dan dünyaya açılan bir marka olarak, ülkemizin tarım teknolojilerindeki gücünü daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Şakalak Tarım, Konya Tarım Fuarı süresince standında sergileyeceği yenilikçi ürünlerle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Firma, fuar boyunca gerçekleştireceği tanıtım ve birebir görüşmelerle yeni iş birliklerine de kapı aralayacak