Türkiye’nin, meyve sebze mamulleri ihracatında 2028 hedefi 5 milyar dolar

İZMİR / EKONOMİ

2024 yılının ilk 23 günlük döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 37’lik artışla 50 milyon dolardan 68,6 milyon dolara çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) geride kalan 1 yılda 1 milyar 168 bin dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attı.

EYMSİB, su ürünlerinde 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolar barajını aşan tek gıda sektörü olmuştu. Meyve sebze mamulleri sektörü Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen ikinci gıda sektörü olmayı başardı.

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 43’ü Ege’den

Meyve sebze mamulleri sektöründe Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’üne imza attıklarını belirten EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri sektöründe ihracatının hızlı bir şekilde artacağı ekosistemin var olduğunun altını çizdi.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin toplamda ihracatının 6 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini veren Uçak, “Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimiz çok geniş bir ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir tarafındaki sofraları donatıyoruz. Meyve suları, domates salçası, turşular, kurutulmuş domates, meyve konserveleri, soslar, alkollü içecekler, sağlıklı atıştırmalıklar, hazır yiyecekler, dondurulmuş meyve sebzeler meyve sebze mamulleri sektöründe öne çıkan ihraç ürünlerimiz. Meyve sebze mamulleri sektörümüz, ürünlerimize katma değer kazandırarak ihracat gelirimizi artıran bir misyonu üstleniyor” diye konuştu.