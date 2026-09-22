Türkiye’nin temiz enerji kümesi ENSİA 10 yaşında

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek vizyonu ile 2016’da kurulan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) 10’uncu yaşını kutluyor. 115 kurumsal üyesi 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan ENSİA, Türk temiz enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor.

2022 yılında Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, derneğin 10’uncu yılını 8 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek görkemli bir tören ve network etkinliği ile kutlayacaklarını belirtti.

Pek çok AB Projesi’ni yönettik

Bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok Avrupa Birliği projesi ile paydaşlarına somut değer yaratan ENSİA’nın 10 yılda aldığı mesafeyi özetleyen Anbar, “2016 yılında bir avuç temiz enerji gönüllüsünün iradesi ile yola çıkan ENSİA, temiz enerji kaynaklarımızın yalnızca elektrik üretimindeki payını değil; bu kaynakları teknolojiye, sanayi üretimine, nitelikli istihdama ve ihracata dönüştürme gücümüzü de artırmak amacıyla çalıştık. Bugün Türkiye’nin temiz enerji alanındaki üretim yetkinliğini ortak akılla büyüten güçlü bir kümelenme yapısına dönüştük. Bu başarıda emek ve katkı sahibi olan başta geçmiş yönetim kurulu başkanlarımız Hüseyin Vatansever ve Alper Kalaycı’ya, yönetim kurullarında görev alan tüm arkadaşlarımıza ve büyüklerimize minnet borçluyuz” dedi.

“ENSİA Genç büyümesini sürdürüyor”

Derneğin, kariyer planlarını temiz enerji sektöründe yapmak isteyen mühendis adayı gençlerin buluştuğu “ENSİA Genç” yapılanmasının herkese gurur veren bir büyüklüğe ulaştığını sözlerine ekleyen Elvan Aygün Anbar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Temiz enerji dönüşümü yalnızca yeni santraller kurmakla tamamlanamaz. Bu tesisleri tasarlayacak, üretecek, işletecek ve geliştirecek insan kaynağını da aynı hızla yetiştirmeliyiz. Gençlerimizin temiz enerji teknolojilerinde uzmanlaşmasını, sanayimizin ihtiyaçlarıyla eğitim programlarının daha güçlü biçimde buluşmasını istiyoruz. ENSİA Genç bu noktada kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarımızın bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor. Temiz enerji sektörüne ve üyelerine değer yaratan bir STK olmayı odağına alan Yönetim Kurulumuz ve yetkin kadrolarımızla; sektörümüzün sorunlarını, talep ve beklentilerini kamuoyu ve karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz.”

ENSİA’nın ikinci 10 yıl hedefleri

ENSİA’nın ikinci 10 yılında yerli üretim oranının yükseltilmesi, tedarik zincirinin geliştirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve temiz enerji teknolojilerindeki yenilikçi girişimlerin desteklenmesine odaklanacağını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıl önce çıktığımız bu yolculukta Türkiye’nin temiz enerji sanayisine duyduğumuz güven hiç değişmedi. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir üretim kültürüne, önemli mühendislik yetkinliklerine ve uluslararası pazarlarda başarıyla rekabet eden şirketlere sahibiz. Önümüzdeki dönemde amacımız; bu gücü daha fazla iş birliği, daha yüksek katma değer ve daha fazla ihracatla geleceğe taşımaktır. ENSİA’nın ikinci 10 yılında da temiz enerjinin yalnızca tüketicisi değil; teknolojisini geliştiren, ekipmanını üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”