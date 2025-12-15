Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı 518,7 milyon dolara ulaştı

Ülke geneli sektör ihracatına yüzde 61 oranında destek verdiklerini açıklayan başkan Gürüz, “Kasım ayında sergilediğimiz güçlü tablo, sektörümüzün uluslararası pazarlarda güvenilir tedarikçi konumunu daha da pekiştirdi. Üreticiden ihracatçıya tüm zincirde doğru planlama ve sürdürülebilirlik odaklı çalışarak bu ivmeyi yeni yılda daha da büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

En çok mandalina, limon ve domates ihraç edildi

Türk yaş meyve sebze sektörünün kasım ayında 484 bin 666 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüğünü kaydeden Gürüz, özellikle narenciye ürünlerinde elde edilen güçlü sonuçların dikkat çekici olduğunu kaydetti. Mandalinanın hem miktar hem değer artışıyla kasım ayının en belirleyici ürünü olduğunu kaydeden Gürüz, “Mandalinada yüzde 139 artışla 239,5 milyon dolar değere ulaştık. Sektör ihracatımızın yüzde 46’sını oluşturan mandalinanın ardından yüzde 14 pay ve 70,3 milyon dolar değer ile limon ikinci sırada, yüzde 6 pay ve 32,1 milyon dolar değer ile domates üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde artış sağladığımız ürünler arasında yüzde 220 artış ve 3,4 milyon dolar değer ile havuç-turp öne çıktı. Liman, üzüm, hıyar, kestane, kabak ve hurma ihracatında da anlamlı ivmelenme sağladık” diye konuştu.

“BDT, AB ve Orta Doğu ülkeleri pazarımızın yüzde 94’ünü oluşturdu”

Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatının ağırlıkla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu ülkelerine yöneldiğini kaydeden Gürüz, bu üç ana pazarın toplam ihracatın yaklaşık yüzde 94’ünü oluşturduğunu vurguladı. Rusya Federasyonu’nun yine ilk sırada yer aldığını ve özellikle narenciyede belirleyici bir pazar olmayı sürdürdüğünü belirten Gürüz, “Rusya, kasım ayında en yüksek dış satım gerçekleştirdiğimiz ülke konumunu korudu. Bu ülkeye yüzde 28 artışla 161,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Sektör ihracatımızda yüzde 31 paya sahip Rusya’nın ardından yüzde 332 artış ve 140,3 milyon dolar değer ile Irak geldi. Irak’ın payı yüzde 27 düzeyinde ortaya çıktı. Yüzde 6 pay ile üçüncü sıradaki Ukrayna’ya ise 33,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın 11’inci ayında ihracat hacminde önemli artışlar sağladığımız ülkeler listesinde ise Irak’ın ardından Dubai, Gürcistan, Çekya, Beyaz Rusya İtalya, Birleşik Arap Emirlikler, Polonya ve Kanada öne çıktı” şeklinde konuştu.