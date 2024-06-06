Türkiye'nin yeni cep telefonu OVION, KTO’da tanıtıldı

KAYSERİ / EKONOMİ

Mustafa Kemal Saçmacı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret ederek yeni akıllı cep telefonu OVION’un üretim süreçlerini ve teknik özelliklerini anlattı.

KTO Başkanı Gülsoy, “Teknoloji üretiminde şehrimizde teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla katma değeri yüksek olan akıllı cep telefonu üretilmesi bizleri oldukça memnun etti. Şehrimizin marka değerine güç kattı. Biz iş insanlarımıza sürekli olarak katma değeri yüksek ürünler üretmeleri yönünde telkinde bulunuyoruz. Teknolojiye yatırım yaparak Kayseri’mizi gururlandıran değerli iş insanımız Mustafa Kemal Saçmacı’yı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizim de artık gururla bahsedeceğiz bir akıllı telefon markamız var. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımıza olumlu katkı sağlayacak olan OVION’un tüketicilerimiz tarafından ilgi göreceğinden şüphem yok” dedi. Ödül Madeni Eşya Firması sahibi İş insanı Mustafa Kemal Saçmacı’da OVION markasını Kayseri’ye ve Türkiye’ye kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KVK onaylı olarak 2 yıl garantili şekilde OVION V10 Lite, OVION V20 Pro ve OVION V30 Ultra olmak üzere 3 model akıllı cep telefonunun üretimini yaptıklarını ifade eden Saçmacı, “Kayseri’de teknolojik yatırım yapma düşüncesiyle çıktığımız bu yolda bir başarı yakaladık. 3 çeşit modelimizde android işletim sistemi, NFC özelliği ve muhteşem kamerası var. Fiyatıyla oldukça ilgi görüyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Akıllı cep telefonu modellerimizin yanı sıra akıllı saat ve bluetooth kulaklık ürünlerimizi de kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. İlerleyen yıllarda yerli ve millilik oranı daha da yüksek üretime geçeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.