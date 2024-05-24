Türkiye’nin yükselen enerjisi ASPİLSAN 43 yaşında

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılıyor hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmaları grçekleştiriyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, 2022 yılında Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini resmi gazetede yayınlanan proje bazlı devlet teşviki ile kurduklarını ve ilk seri ürün olan lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilleri ürettiklerini söyledi. Özdemir, “ASPİLSAN INR18650A28 pil hücresi yüksek deşarj hızı ve düşük sıcaklık performansı çalışabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilinin ülkemizde üretilmesi diğer alanlardaki teknolojilerimizin gelişimine de önemli katkı sağlayacak” dedi.

Özdemir, ASPİLSAN Enerji’nin üretimde çeşitlilik sağlayıp yeni ürün ihracatlarıyla seneyi kapattığını, en büyük hedefinin de ihracat başarılarına yenilerini eklemek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonuna odaklanıyoruz. Uluslararası kalite sertifikasyonları ile taçlandırdığımız A28 hücremiz global pazarlarda ilgi uyandıran bir ürün haline geldi. Yıllardır lityum iyon pil ithalatı yapan Türkiye, A28 hücresi ile birlikte ilk defa ihracatçı konuma geçti” diye konuştu.

İhtiyaca özel batarya tasarımı

Özdemir, ASPİLSAN Enerji olarak batarya paketi ve Ni-Cd akü üretiminde telsiz bataryalarına, havacılık ve helikopter bataryalarından, telekomünikasyon bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti. Hava ve uzay platformlarından deniz platformlarına kadar pek çok farklı sektör için bataryalar yaptıklarını dile getiren Özdemir, “Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz lityum iyon bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Ülke ekonomisine ve afetlerdeki kesintisiz iletişime önemli katkı sağlayacak telekomünikasyon sektörüne özel ilk yerli lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Tamamen bünyemizde geliştirilen donanım ve yazılımla birlikte bataryamız güncellenme özelliğine sahip. Ek olarak geliştirilen kriptolu haberleşme yazılımı bataryamızda kullanılıyor ve bu haberleşme sistemi ile kullanıcının bataryaya ait bütün verilere ulaşmasına imkân sağlanıyor. Farklı pazarlar ve yeni ürünler açısından baktığımızda, çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirerek önemli bir pazara giriş yaptık. Ayrıca farklı deniz platformları için de ilk ürünlerimizi vermeye başladık” ifadelerini kullandı.

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KAAN’ın bataryası ASPİLSAN Enerji’den

ASPİLSAN Enerji, özellikle son dönemde yaptığı geliştirme faaliyetleriyle yaklaşık 40’ın üzerinde farklı tipte uçak, helikopter ve İHA-SİHA’lar için akü tasarlayıp üretebilen, başta TSK olmak üzere ve diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline geldi. Geliştirdiği ve ürettiği batarya güç grupları ile ASPİLSAN Enerji’yi sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de stratejik bir kurum konumuna getirdi. Türkiye’nin savaş uçağı KAAN’ın bataryalarını da tasarladı ve üretti. ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere üç ayrı şehirde Ar-Ge Merkezi var. Özdemir, Ar-Ge Merkezlerinde ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde önemli yol kat ettiklerini kaydederek, “Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlıyor. 2024 yılında ürün gamımızı yenilikçi çözümler üretecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.