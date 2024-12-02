TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, hurda araç teşviki için çağrı yaptı

MERSİN/EKONOMİ



Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin’de otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Derya Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, ‘Hurda Araç Teşviki’nin uygulamaya konulması çağrısında bulundu. Türkiye’nin hibrit araçlarla doğaya saygılı, havayı kirletmeyen yeni ve teknolojik araçlara daha hızlı adapte olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Kış, karbon ayak izi takibinin zorunluluğuna dikkat çekti. Kullanılamaz hale gelmiş veya ağır hasarlı araçların hurdaya ayrılmasının önemine değinen Hüseyin Kış, “25 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması gerekiyor. Araç sahiplerinin eski araçlarını geri dönüşüme vererek sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulması Türkiye’nin trafik karmaşasındaki yükünü alacak. Doğaya daha saygılı araçlar trafiğe çıkacak, ekonomik ömrünü tamamlayan araçların Türkiye ekonomisine verdiği zararın önüne geçilecek” dedi.

“Piyasa da hareketlenir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini dile getiren Hüseyin Kış, “2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyor. Meclisin çıkaracağı yasayla hurda araç sorunu büyük ölçüde çözülecektir. Ayrıca daralma yaşayan otomotiv piyasası da hareketlenecektir. Eski araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere, Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV’den muaf tutulmasının ardından taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılacak Bu kapsamda ithalat azalacak, akaryakıt israfının önüne geçilecek, çevre kirliliği önlenebilecek” diye konuştu.