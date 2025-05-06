TÜRKONFED yuvarlak masa toplantı serisinin ilki İzmir’de gerçekleşti

İZMİR / EKONOMİ

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Türkiye’nin farklı bölgelerde düzenleyeceği Yuvarlak Masa Toplantı Serisi’nin ilki, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi.

BASİFED Federasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya iş dünyası temsilcileri ve iş insanları katılırken, yuvarlak masalarda bir araya gelen katılımcılar sahadaki gerçek sorunları dile getirdi, çözüm önerilerini sundu. Toplantının moderatörlüğünü TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı ve Ekonomist Can Selçuki üstlenirken, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, yuvarlak masa katılımcısı olarak etkinliğe katkı sundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BASİFED Başkan Yardımcısı Alp Avni Yelkenbiçer, bu toplantı serisini, ülkemizin dört bir yanındaki iş dünyası temsilcilerinden doğrudan veri toplamak, ortak akıl ile çözüm önerileri oluşturmak ve bu önerileri kamuoyuna ve karar vericilere taşımak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunacak fikirlerin İzmir’den yükseleceğine inandıklarını belirten Yelkenbiçer, yuvarlak masa formatı sayesinde herkesin görüşünü özgürce ifade edebildiği, birbirinden beslenen somut öneriler üreten bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirterek “Sahadan gelen güçlü ses, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en sağlam dayanaklardan biridir” diye konuştu.

Özen: “İzmir önemli katkı koyacaktır”

BASİFED Genel Sekreteri Münir Sirhan Özen ise konuşmasında, toplantının yalnızca İzmir için değil, Türkiye genelinde uygulanacak ekonomik politikalara yön verecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, “İçinden geçtiğimiz dönemde ekonomik belirsizlikler, dijitalleşme, nitelikli insan kaynağı eksikliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik başlıklar iş dünyamızın öncelikli gündemini oluşturuyor. Sorunları tespit etmekle yetinmemeli, çözüm üretmeli ve iş birliğini güçlendirmeliyiz” dedi.

İzmir’in sadece tarihsel ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda sanayisi, tarımı, girişimcilik ruhu ve ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin kalkınma hamlesine her zaman özel bir konumda yer aldığının altını çizen Özen, “Bu özellikleriyle de TÜRKONFED’in sahadan veri toplama ve bölgesel eğilimleri anlama çabasına çık değerli katkılar sunabilecek bir kent olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Selçuki: “Bakanlıklarla ve kamuoyu ile paylaşacağız”

Toplantının moderatörlüğünü yürüten Ekonomist Can Selçuki ise, bu çalışmanın yalnızca veri toplamakla kalmayacağını, aynı zamanda iş dünyasının karar vericilere doğrudan ulaşabileceği stratejik bir platform oluşturduğunu belirtti.

Selçuki, “Türkiye'de sorunlar çoğu zaman üst perdeden konuşuluyor. Ancak biz burada gerçek sorunları, sahadan gelen verilerle ve sektör deneyimiyle ortaya koymak istiyoruz. Finansmana erişimden yeşil dönüşüme, dijitalleşmeden nitelikli iş gücüne kadar birçok yapısal sorunu yerinde tespit ederek çözüm önerileriyle birlikte Ankara’ya taşıyarak karar vericilere, bakanlara sunacağız” dedi.

Elazığ, Ankara, Antalya, Hakkari illerinde de yapılacak olan Yuvarlak Masa Toplantı Serisi’nin ilkinde İzmir’de altı temel başlık altında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu konu başlıkları ise şöyle: “Ekonomik belirsizlikler ve işletmeler üzerindeki etkileri, Yerel ve küresel rekabet koşulları, ABD tarifelerinin etkileri, dijitalleşme ve teknolojiye uyum, nitelikli insan kaynağı ve iş gücü piyasası, bölgesel kalkınma ve yatırım fırsatları, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik politikaları.”