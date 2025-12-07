TÜRKONFED’den BASİFED’e projelere en çok katkı veren federasyonu ödülü

EKONOMİ / İZMİR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bağlı bulunduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) anlamlı bir ödül aldı. TÜRKONFED’in tüm proje ve çalışmalarına en çok destek veren ve en çok üye ile katılım sağlayan federasyon olan BASİFED ödülünü Antalya’da aldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş’e Perge Antik Kenti’nde yaşamış ve kentin siyasi ve ekonomik hayatına etki etmiş güçlü bir kadın olan Plancia Magna’nın figürünün yer aldığı plaket hediye edildi.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılı hedefleri, küresel ekonomik dönüşümlerin Türkiye'ye etkileri, bölgesel kalkınma modelleri, dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri ele alındığı toplantıda TÜRKONFED’e destek veren kişi ve kurumlar da ödüllendirildi.

BASİFED olarak TÜRKONFED’in kurulmasında da öncülük eden federasyonlardan biri olduklarını, yapılan tüm çalışmalara da her zaman destek vermeyi önemli bir görev olarak gördüklerinin altını çizen Güneş, “TÜRKONFED’in tüm projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Tüm etkinliklere üyelerimizin büyük bir bölümü ile katılmaya gayret ediyoruz” dedi.