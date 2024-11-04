Turkuaz Seramik, Amerika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk üretim tesisini kuran Turkuaz Seramik, 13 kişiyle başladığı üretimde, 2024 yılında 1300 kişilik bir aile haline geldi. 1994 yılında üretime başladığında yıllık 100 bin adet ürün üreten Turkuaz Seramik, 2024 yılında 4 milyon adet üretim kapasitesiyle Seramik Sağlık Gereçleri sektöründe öncü firma olarak hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, yenilikçi tasarımlar ve ürünleriyle hem yerel hem de uluslararası pazarda güvenilir tercih olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

“Kuzey Avrupa ülkelerindeki potansiyeli göz ardı edemeyiz”

Özkaya, gelecek dönemde ihracat hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, “2025 yılında yeni pazarlara açılmak, özellikle Amerika ve Ortadoğu gibi büyüyen pazarlara odaklanmak istiyoruz. Avrupa'daki mevcut müşteri portföyünü genişletmek ve Kuzey Avrupa ülkeleri gibi yeni pazarları da gözden geçirmeyi düşünüyoruz. Kuzey Afrika’daki potansiyeli de göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni yılda yatırımlardan ziyade mevcut kaynakların ve varlıkların verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceğimiz hakkında çalışmalarımız olacak. Ekonomik dalgalanmalar, politik belirsizlikler ve sektörde yaşanacak daralmaları göz ardı etmemek gerekiyor” diye konuştu. Global piyasalarda ve yakın coğrafyadaki politik ve ekonomik belirsizliklerin yatırımcıları korkuttuğunu anlatan Özkaya, Türkiye’nin yüksek teknolojisi ve nitelikli iş gücü avantajıyla üretim üssüne dönüşebileceğini ifade etti.

Firmaların küresel rekabet gücünü kazanması için otomasyona, dijitalleşmeye ve özellikle Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılması için devlet teşviklerinin artırılması gerektiğini de kaydeden Özkaya, “Kara taşımacılığından ziyade limanlar ve demiryolu sistemlerinin önemi artıyor. Bu alanlara yapılacak yeni yatırımlar ihracat imkânlarını son derece arttıracaktır” dedi.

“İhracatımız yüzde 40’a ulaştı”

Ürün yelpazelerini genişletmek ve yenilikçi çözümler sunmak için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özkaya, “Bu yıl ihracatımız toplamda yüzde 40’a ulaştı. Özellikle Avrupa’da yaptığımız ihracat, başarımızda önemli rol oynamaktadır. Avrupa pazarı, kalite ve inovasyona verdiği önemle, ürünlerimizin en fazla talep gördüğü bölge olmayı sürdürüyor. İhracatta öne çıkan ürünler arasında, etajerli lavabolar ilk sırada yer alıyor. Estetik tasarımları ve işlevselliği ile hem bireysel hem de ticari alanlarda tercih edilen bu ürünler, uluslararası standartlara uygun olarak üretilirken müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla sürekli yenilikler yaparak, kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz” dedi.

“Tükettiğimiz enerjiden fazlasını üretiyoruz”

Özkaya, ayrıca yeşil dönüşüm konusunda da gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek, “Firmamız, yeşil dönüşüm ve karbon salınımını azaltma konusundaki taahhüdü ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu süreç, sadece çevreye değil, topluma ve ekonomiye de fayda sağlayacak bir dönüşüm süreci. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. 13,6 MW kurulu güneş enerji santralimiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım ile çevresel etkileri minimum seviyeye çekerek, tükettiğimiz enerjiden fazlasını üretebilir hale geldik. Turkuaz Seramik olarak, çevreye olan sorumluluğumuz doğrultusunda yeni atık su arıtma tesisimizin kurulumuna devam ediyoruz. Bu tesis, su kaynaklarımızı koruma ve sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunma hedefimizin bir parçasıdır; burada arıtılan suyu üretim süreçlerimizde tekrar kullanıyoruz” dedi.

Özkaya, firmalarındaki bakanlık onaylı Ar-Ge merkezinin, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik açısından başarının anahtarı olacağını söyledi. Turkuaz Seramik’in atık yönetimini de önemsediğini paylaşan Özkaya, “Bir yandan atık malzemelerin yeniden işlenmesiyle sıfır atık hedefine yaklaşırken, bir yandan da atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesiyle yeni ürünler tasarlıyoruz. Atık malzemelerin yeniden işlenmesiyle elde edilen yeni ürünlerimizi sürdürülebilir bir çevre oluşturma ve doğal kaynakların korunması adına çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.