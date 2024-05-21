Turkuaz Seramik, rekabetçiliğini artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sektörün önemli yayınlarından olan İtalya merkezli uluslararası Ceramic World Dergisi’nin bağımsız araştırma raporuna göre, yıllık üretim kapasitesiyle dünya genelinde 16’ncı büyük vitrifiye üreticisi konumunda olduklarını paylaşan Turkuaz Seramik Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Rabia Özkaya, “Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ve tasarım ödüllü ürünlerle öne çıkıyoruz. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındayız. Turkuaz Güneş Enerjisi Santrali kurarak sürdürülebilir enerji tedarik modeline geçtik. Yetkinliklerimiz ile yurt içi ve dışı pazarda önemli bir aktör haline geldik” dedi.

Markanın 2024 programı ve büyüme rakamlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Rabia Özkaya, “Coğrafyamızda baktığımızda Anadolu’nun güvenli bir liman olarak öne çıktığı görülüyor. Zor zamanlarda bile siyasi birikimimiz ve devlet tecrübemizle ayakta kalmayı başardık. Ancak şu anda dünyada ve Avrupa’da durgunluk havası hâkim. Ayrıca Çin, Hindistan, Mısır gibi Uzak Doğu ülkeleri de ucuz ürün baskısı ile bizleri zorluyor. Türkiye Seramik Federasyonu’nun yayınladığı rakamlarda sektörümüzdeki ihracat baskısını ortaya koyuyor. Böyle bir atmosferde rekabetçiliğimizi kaybetmeden ihracata devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu nedenle 2024 yılını mevcut ihracatı koruyarak kapatmayı hedefliyoruz. Diğer yandan da mevcut tesislerimizde verimliliği artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Özellikle otomasyon ve dijitalleşme alanında yapacağımız yatırımlarla üretim süreçlerimizi optimize etmeyi ve rekabetçiliğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Özel ölçülü imalat yapabiliyoruz”

Turkuaz Seramik’in sektördeki diğer markalardan farkına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özkaya, “Türkiye'de olduğu gibi Avrupa’da da en geniş ürün yelpazesine sahip firmalar arasındayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün tedarik edebiliyoruz. Serilerimizin yeniden ölçeklendirilebilir olması sayesinde özel ölçülü imalat da yapabiliyoruz. Bu durum firmamıza inanılmaz bir rekabet avantajı sunuyor ve inşaat sektöründe Tailor Made hizmet sunma imkânı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yılda 4 milyon adet üretim gerçekleştiriyor

Seramik sağlık gereçleri alanında üretim yapan Turkuaz Seramik’in ürün yelpazesinde lavabo ve klozet gibi vitrifiye ürünleri, armatür ve duş sistemleri, engelli banyo ürünleri, çocuk ürünleri, tamamlayıcı ürünler, özel yüzey uygulamalarını ve özel bağlantı elemanları içeriyor. Turkuaz Seramik, 1993 yılında ilk üretim tesisini Kayseri OSB’de kurdu. 13 kişiyle başladığı üretim, 2024 yılına gelindiğinde 200 beyaz yaka çalışanıyla birlikte yaklaşık 1250 kişilik bir aile haline geldi. 1994 yılında üretime başladığında yıllık 100 bin adet ürün üreten Turkuaz Seramik, 2022 yılının Haziran ayında devreye aldığı ilave tesisle birlikte yıllık üretim kapasitesini 4 milyon adede yükseltti ve sektördeki konumunu daha da güçlendirdi.