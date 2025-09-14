TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet işler: “Eriyoruz, İzmir’i görünür kılmalıyız”

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’de turist sayısındaki düşüşü değerlendiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler, bölge turizmini hareketlendirmek ve hedef rakamlara ulaştırmak için çabaları hızlandırmanın ve İzmir’i görünür kılmanın gereğine dikkat çekti.

İzmir’in geçen yılın temmuz ayı ile 2025’in aynı ayı karşılaştırıldığında genel toplamda yüzde 3,97 turist kaybına uğradığını dile getiren İşler, “İzmir’de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir Turizm Konseyi oluşturuldu. Yapılan toplantılardan umut doğdu ama bu çabaları hızlandırmamız gerekiyor. Yabancı turistin yüzde 15’e yakın oranda azalması üzücü bir durum. Ekonomik koşullara rağmen vatandaşlarımızın ise bu yıl geçen temmuz ayına göre yüzde 16 buçukluk bir artış oranıyla tatil için İzmir’i tercih ettiğini görüyoruz. Henüz ağustos ve eylül rakamları elimizde yok. Ancak sezonunda uzamasıyla, geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz rakamları geçeceğimizi umuyoruz. Ama hedefimiz nüfusumuz kadar yani 5 milyon turist. Bu amaç için turizmciler, turizm paydaşları, yerel ve merkezi yönetimden yetkililer ile İzmir Turizm Konseyi’nde bir araya geliyoruz. İzmir’imizin stabil durumunu bir an önce hareketlendirmeli, kentsel koşullardan gelen maliyetleri dengelemeli ve İzmir’i özellikle dış ülkelerde ki rekabet ortamında tanıtım faaliyetleri ile görünür kılmalıyız. Rakiplerimizin her türlü argümanla rekabete girdiği bir dönemde İzmir’in beklemeye tahammülü yoktur” dedi.