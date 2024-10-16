TUSAŞ LIFT UP Programları Bilgi Günü gerçekleştirildi

EKONOMİ / KOCAELİ

LIFT UP programları, genç araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisans öğrencilerinin havacılık ve uzay sanayiine yönelik projeler geliştirmesini teşvik eden kapsamlı bir destek programıdır. Programın amacı, öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik birikimlerini endüstriye aktarmalarını ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlamaktır. Dr. Demir, LIFT UP programlarının genç bilim insanlarını ve mühendisleri TUSAŞ’ın Ar-Ge projelerine dâhil etmeyi ve bu süreçte üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Öğrencilere sanayi deneyimi kazandırılması hedefleniyor

Etkinlikte, sadece lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler değil, lisans öğrencilerine yönelik fırsatlar da detaylı olarak anlatıldı. Dr. Demir, lisans öğrencilerinin de LIFT UP programlarına katılarak TUSAŞ’ın staj programları ve mentorluk desteğinden faydalanabileceklerini dile getirirken, özellikle mühendislik ve teknoloji alanında eğitim gören lisans öğrencilerinin projelere dâhil edilerek yeteneklerini geliştirme ve endüstri tecrübesi kazanma fırsatı bulabileceklerine dikkat çekti. Düzenlenen programda, lisans öğrencilerine yönelik özel projeler ve yarışmalar aracılığıyla öğrencilere erken dönemde sanayi deneyimi kazandırılması hedefleniyor.

Bilgi günü etkinliğinde Dr. Demir, LIFT UP programlarının başvuru süreçleri, staj ve araştırma projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için sunulan fırsatlar, TUSAŞ’ın sağladığı altyapı ve kaynak destekleriyle daha da güçlendirilmiş durumda. Etkinliğin sonunda katılımcılar, TUSAŞ’ın Ar-Ge çalışmaları ve programların öğrencilere sağlayabileceği avantajlar hakkında sorular sorma fırsatı buldu.

TUSAŞ LIFT UP Programları Bilgi Günü, GTÜ’lü öğrenciler ve akademisyenler için sanayi ile iş birliği yaparak bilimsel ve teknolojik projelerde yer alma fırsatlarını keşfetmeleri açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.