TÜSİAD Başkanı Turan: Önceliğimiz, ekonomik istikrar ve güven tesisi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ekonomik istikrarın sağlanması ve eğitimde yapılacak reformların, Türkiye’nin yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş dünyasına geçişini hızlandıracağını belirterek, yeşil teknolojilere yapılacak yatırımların ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi tarafından “Doğru Olan” ana temasıyla düzenlenen 23. Eskişehir Kalite Şöleni’nde konuşan Orhan Turan, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iş dünyasının ortak hedeflere başarıyla ulaşabilmesi için belirli adımların atılması gerektiğini söyledi. Bu adımların başında ekonomik istikrar ve güvenin tesis edilmesinin geldiğini açıklayan Turan, “Ekonomide güven ortamının sağlanması, özellikle girişimcilik ruhuna sahip yeteneklerin özgüvenle yenilikçi ve sürdürülebilir işlere odaklanabilmesini mümkün kılacaktır. Bu doğrultuda bazı stratejilerin izlenmesini değerli buluyoruz. Makroekonomik istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi öncelikli konumuz” diye konuştu.

“Birçok alanda yapısal reformlara ihtiyaç var”

Türkiye’nin ekonomik reformların yanı sıra hukuk, eğitim, istihdam ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi gibi birçok alanda yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Orhan Turan, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi ve ifade özgürlüğünü destekleyecek eğitim reformlarının gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin yeşil teknolojiler alanındaki potansiyeline dikkat çeken Turan, bu alanda yapılacak yatırımların küresel ticarette rekabet gücünü artıracağını ifade etti. İklim kanunu başta olmak üzere, yeşil dönüşümü hızlandıracak politikaların hayata geçirilmesiyle birlikte, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında önemli fırsatlar yakalanabileceğine işaret eden Orhan Turan, “Bu adımlar, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşümün temel kaldıraçları arasında yer alıyor” dedi.

“Eskişehir dengeli kalkınacak”

Etkinlik kapsamında, KalDer Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yalçın’ın moderatörlüğünde “Yerel Yönetimlerde Doğru Olan” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyelerin stratejik planları, Endüstri 4.0, Toplum 5.0, sürdürülebilirlik ve turizm gibi konular hakkında görüşlerini paylaştı. Eskişehir’i örnek aldıklarını belirten Bozbey, Bursa’da hayata geçirdikleri projeler ve stratejik planlar hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir belediyesi olarak stratejik planlarını hazırlarken dengeli kalkınma modelini ortaya koyduklarını açıklayan Ünlüce ise, “Belediyeler hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada öncü olmalı. Şehrimizde akıllı kavşaklar, toplu ulaşımda tramvay kullanımı, akıllı duraklar gibi konularda öncülük yaptık. Belediyecilik demek insanların hayatını kolaylaştırmak, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 olanaklarını kullanmak demek” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerinin Türkiye’ye örnek bir tesis olduğunu söyleyen Ünlüce, “Katı atık tesisimizde çöpleri ayrıştırarak bertaraf ettikten sonra oradan çıkan enerjiyle şehrimizdeki 95 bin hanenin elektriğini karşılayan bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Yine aynı tesiste çıkan ısıyla da, seralarda şehrimizin dört bir yanını süsleyen çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Mamuca’da kurduğumuz Güneş Enerji Santralleriyle enerji üretiyoruz. Çatı GES’leri kurarak temiz enerji kullanımını artırıyoruz” diye konuştu.