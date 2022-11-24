TÜV Austria Mobility, Türkiye’nin ilk bağımsız jant laboratuvarını faaliyete geçirdi

KOCAELİ - Yaklaşık 6 milyon TL’lik bir yatırım ile açılışı gerçekleştirilen TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı’nın Avrupa Birliği yetkili otoriteler ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ve bir akredite kuruluş olduğunun altını çizen TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, “Yetkilendirilmiş ve akreditasyon süreçlerini tamamlamış bir grup olarak tüm homologasyon süreçlerini yönetme konusunda 20 yılı aşkın engin tecrübeye sahibiz. Yılda 25 milyon adete yakın üretim gerçekleştiren ve bu üretimin yüzde 75 civarını ihracata yönlendiren araç jant üreticilerini TÜV Austria’nın jant alanındaki yüksek bilgi birikimi ile sizlere hizmet vermek için buluşturduk” dedi.

“Zaman ve maliyet kaybını önleyeceğiz”

Türkiye’de ilk kez açılan jant laboratuvarı ile üreticilerin üretim süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra, ürün devreye alma süreçlerinin de en aza inerek test maliyetlerinde 2 kata yakın bir tasarruf sağlanacağını belirten Doğan, “Jant Laboratuvarı yatırımına ek olarak yapılacak yeni yatırımlar ile 2 yıl içinde yurt dışına giden tüm maddi kaynağın Türkiye içinde kalmasını hedefliyoruz. Türkiye’de bu zamana kadar üretilen birçok ürünün Avrupa Birliği gibi dış pazarlarda hak etmiş olduğu büyüklüğe ulaşamamasının nedenlerinden biri de belgelendirme süreçlerindeki yaşanan zaman ve maliyet kaybı. Türkiye’de üretim yapan jant firmalarının test ve belgelendirme maliyetleri toplam 2 Milyon Euro seviyesinde. İlave olarak yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırım planlarımız ile önümüzdeki 2 yıl içerisinde yurt dışına aktarılan bu kaynağın ülkemizde kalmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



“Hedefimiz yurt dışında üretim yapan firmalara da hizmet vermek”

Elektrikli araçların sektöre getirmiş olduğu komponent ve diğer gereksinimleri çok yakından takip ettiklerini ve homologasyon süreçlerine hızlıca uyum sağlayarak hizmet verebilir duruma geldiklerini belirten Zehra Doğan, “Yatırımın ilk etabında Türkiye içinde sonraki adımlarda ise yurt dışına hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız şu an hizmet vermekte olduğumuz 2 adet laboratuvarlarımızı en yüksek verimlikte ve güncellikte tutarak hizmete en yüksek kalitede devam etmesini sağlamaktır. Bunu sağlarken sürekli yeni yatırım alanları araştırmalarına devam ederek laboratuvarlarımızı tek bir çatı altında toplamayı ve çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyoruz” dedi. Otomotiv sektörünün dışında yapmayı planladığımız yatırımlarla alakalı her zaman ilk önceliğimiz yerli üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve bu alanlarda onların en iyi şekilde yararlanabileceği doğru hamleleri yapmak olduğunu ifade eden Doğan, “Yatırımımızın birinci fazında hizmetlerimizi Türkiye’de üretim yapan firmalar ile başlayarak, yapacağımız planlı kapasite artırımı ardından yurt dışında üretim yapan firmalara da hizmet vermeye başlayacağız” dedi.