TÜYAP Bursa Kitap Fuarı 20. kez kapılarını açacak

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan Bursa Kitap Fuarı’nın lansmanı yapıldı. Kentin kültürel yaşamının gelişimine önemli katkılar sunan fuar 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak. 29 Nisan Cumartesi günü açılacak ve dokuz gün boyunca devam edecek fuar, 70’den fazla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yaparken imza günlerinde, yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Bursa Kitap Fuarı’nın, bölge için önemli bir kültür şöleni olduğunu ve okuma alışkanlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını dile getirdi. Fuarın 20. yılı için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Ersözlü “Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Dijital dönüşüme vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Dijital imkanların her yaramızı sardığı günümüzde kitaba olan ilginin azalmadığını, azalmayacağını göstermemiz için önemli bir fırsat. Özellikle Bursa gibi kadim bir şehir de bunun böyle olduğunu vurgulamak için ideal bir yer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.