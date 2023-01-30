Tüyap Bursa Kitap Fuarı 20. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

BURSA (EKONOMİ) - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanan Bursa 20. Kitap Fuarı, 11 – 19 Şubat 2023 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bursa 20. Kitap Fuarı, 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca devam edecek fuarda düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde, yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Fuarın konukları arasında Ahmet Ümit, Behiç Ak, Bülent Uzuner, Ercan Kesal, Selim Erdoğan, Emrah Safa Gürkan, Levent Gültekin, Enver Aysever, Erol Mütercimler, Adnan Özyalçıner, Murat Menteş, Sinan Akyüz, Miyase Sertbarut, Mavisel Yener, Engin Alan, Ayse Erbulak, Ali Türkşen, Haydar Ergülen, Atilla Dorsay, Talha Uğurluel, Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Üstün Dökmen ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

20. yılda coşku katlanacak

Bursa Kitap Fuarı’nın, bölge için önemli bir kültür şöleni olduğunu ve okuma alışkanlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını dile getirdi. Fuarın 20. yılı için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Ersözlü “Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz” dedi. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı son gün hariç 10.00 - 19.30 arası, 19 Şubat kapanış günü ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.