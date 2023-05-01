Tüyap Bursa Kitap Fuarı 20. kez kapılarını açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da yirminci kez kapılarını açan Tüyap Bursa Kitap fuarı yoğun bir katılımla start aldı. Onlarca kültür etkinliği ve imza günleri düzenlenecek olan fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bursa Kitap Fuarı’nda 20. kez okurlarla yayınevlerini buluşturmaktan dolayı heyecanını ifade eden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Bursa Kitap Fuarı’nı bu sene 300’den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlıyoruz. 80’den fazla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde, 500’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek. Biz de Tüyap olarak bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. Ayrıca, öğrencilerin fuarımızı hafta içi 5 gün boyunca ziyaret edebilmesi için, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptık. Binlerce öğrencimizi bu sayede fuar alanımızda ağırlayacağız. Bu konuda bize katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Fuarın açılış töreninin ardından bu sene 20. yılını kutlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu süre boyunca kesintisiz katılan yayınevlerine teşekkür etmek amacıyla bir plaket sunuldu. Bursa 20. Kitap Fuarı 7 Mayıs 2023 tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.