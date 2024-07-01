TUYES, temiz enerji sektörünü online platformda kümelendirecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Yaklaşık 10 yıl özel sektörde ihracat, ithalat, transit ticaret, lojistik alanlarında Türkiye’nin önemli firmalarında çalıştığını, geçtiğimiz yıl ise temiz enerjide dijitalleşme alanında faaliyet göstermek üzere kendi girişimi olan Sowind Enerji firmasını kurduğunu aktaran Orhan, “Sowind, uluslararası ticaret ve yenilenebilir enerji sektöründe edindiğim bilgi ve tecrübeyi birleştirerek sektördeki ticari zorlukların aşılabilmesi için bir çözüm bulma arayışından doğdu. Bu arayış̧ sonucunda, fikrimi merkezi bir dijital platforma taşıma hedefi ile TUYES markasını oluşturdum” dedi.

Enerji projelerinin teklif ve ihale süreçlerini dijital ortama taşımayı amaçladıklarını ve TUYES’i yerli/yabancı yatırımcıları, alıcıları sektör profesyonelleri ile buluşturan bir platform hedefi ile kurduklarını dile getiren Orhan, “TUYES, Türkiye’de yenilenebilir enerji sistemlerinin büyümesine ve gelişmesine aktif olarak katkıda bulunmak ve yeşil enerji sektöründe yenilenebilir enerjiye adanmış̧ en güçlü çevrimiçi ağı oluşturmak için kuruldu” ifadelerini kullandı.

TUYES’in 5 modülden oluştuğunu aktaran Orhan, “1. modül yatırımcılar için oluşturduğumuz teklif, ihale modülü. Bu modülde 3 firmadan projelere uygun teknik bilgi ve teklif iletiliyor. Teklif, yenilenebilir enerji sistemleri bileşenleri üreticileri için tasarlanmış bir şekilde tüketici ile buluşuyor ardından teklif süreci devreye giriyor. Enerji uzmanları bu süreçte 4. modül olarak devreye giriyor. Son olarak oluşturacağımız ‘İnteraktif Enerji Haritaları’ sayesinde Türkiye haritası üzerinde üye firmalarımızı konumlandırdığımız web site ziyaretçilerinin özelleştirilmiş filtre sayesinde aradığına saniyeler için ulaşabileceği firmaların künye bilgilerine erişebileceği bir sayfa sunuyoruz. Çok yakında 5 yenilenebilir enerji kaynağının harita üzerinde enerji frekansına göre tasarım ve yazılımını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu

“Fuarlarla firmalarımızı tanıtacağız”

Yazılımlarını daha yeni tamamladıklarını, mercek altına aldıkları 28 ülkede reklam kampanyaları hazırladıklarını dillendiren Orhan, “Dijital pazarlama faaliyetlerine çok hızlı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak üyelik yaptıran firmalarımızı tanıtmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. TUYES, üye firmaların satış pazarlama maliyetlerinin düşürerek rekabet avantajı sunacak. Aynı zamanda üye firmaların profillerinin globalleşmesine katkı sağlayacak. 28 ülkede gerçekleştireceğimiz dijital ve yerinde pazarlama faaliyetleri sayesinde temiz enerji sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde firmaların görünürlüğü artacak ve akıllı eşleşme algoritması sayesinde, yerli ve yabancı alıcılar ve yatırımcılar saniyeler içinde üye firmalarımıza ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.