Tuzlacı: “Patent başvuruları son 20 yılda 46 kat arttı”

BURSA/EKONOMİ

BALKANTÜRK Akademi eğitimleri kapsamında “Sınai Mülkiyet Farkındalığı” konulu seminer düzenlendi. BALKANTÜRK Akademi himayesinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili İskender İskenderoğlu, BALKANTÜRKSİAD’ın eğitim ve seminerlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, üyelerinin gelişimine katkı sunacak etkinliklere imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Özne Patent Danışmanlık Kurucu Ortağı Necati Tuzlacı, BALKANTÜRKSİAD üyelerine yaptığı sunumda; marka olmanın önemi, marka kavramı ve ilgili mevzuat, marka başvurusu, tescil süreci, marka tescilinde ret nedenleri, İsim ve tasarım benzerleri, içerik ve öznelliğinin korunması, coğrafi işaretin tanımı ve unsurları ile patent tescil başvurularının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Şirketlerin değerini koruyor”

Tuzlacı sözlerinin devamında, “Günümüzde hızlı gelişen teknoloji ve firmalar arasındaki rekabet beraberinde mülkiyet ile hak sorunlarında da bir artışa neden olmuştur. Patent, tasarım, coğrafi işaret ile marka konuları her geçen gün önemini arttırmış. Bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğer tüm işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayıran en önemli unsur marka sahibi olmaktır. Dolayısıyla hak sahipleri tarafından oluşturulan markalar, firmaların en önemli değerlerindendir.

Bu aynı zamanda şirketin değerini koruyan ve arttıran unsurlardandır. Patent almak size ait olan emek vererek elde ettiğiniz, ortaya koyduğunuz ürünün kullanım hakkını ve taklit edilmesi halinde kanuni yaptırım imkanı sağlar. Bu bakımdan Türkiye’de son yıllarda bir farkındalık olduğunu ifade edebiliriz. TÜRKPATENT’e 2022 yılında 9 bin 9 adet yerli patent, 197 bin 235 adet yerli marka, 5 bin 502 adet yerli faydalı model ve 78 bin 268 adet yerli tasarım başvurusu yapıldı. Bu veriler sevindirici son 20 yılda 46 kat arttı. Yeterli derseniz elbette değil daha fazla yapmamız lazım” dedi.