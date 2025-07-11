UCİM, 8. yılında gönüllülerle Konya’da buluşuyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Çocuk istismarıyla mücadele amacıyla faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, kuruluşunun 8. yılında çocukların güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Derneğin Konya İl Temsilciliği, 11 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlikle UCİM’i tanıtmak ve farkındalık yaratmak için, gönüllüler ve duyarlı vatandaşlarla Konya Önleme ofisinde bir araya gelecek.

“Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü ve Konya İl Temsilcisi Avukat Ruhsar Tanrıkulu, dernek misyonunu “Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak” cümlesiyle tanımlandığını söyleyerek, “2017 yılından itibaren çocuklarımızın güvenle, sevgi ve umut ile büyüyebileceği bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan korunması için sahadayız. Her türlü ihmal ve istismara karşı çocukların sesi olmak, onların güvenle büyüyebileceği bir toplum inşa etmek için mücadelemiz sürüyor” dedi.

UCİM’in çocuk hakları konusunda Türkiye genelinde binlerce gönüllüsüyle çalışmalar yürüttüğünü belirten Tanrıkulu, “Bilgilendirme, rehberlik, hukuki ve psikolojik destek gibi alanlarda uzman ekiplerle çocuklarımızın yanındayız. İhbar hattımıza ulaşan ihbarlar avukatlardan oluşan ihbar ekibimiz tarafından titiz bir şekilde değerlendirilerek, binlerce çocuğumuza hukuki, psikolojik ve eğitim desteği vererek umut olduk. Birlikte yol yürümekten gurur duyduğum, Kurucu başkanlarımız, derneğimizin genel başkanı Sn. Saadet Özkan ve başkan yardımcımız Sn. Yücel Ceylan'ın önderliğinde çocuklarımızın daha güvenli bir dünyada yaşaması için UCİM Konya İl Temsilciliği olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yalnızca bizim değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.