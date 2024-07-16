UCİM’den Mavi Kurdele Farkındalık Etkinliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

2017 yılında çocuk istismarını engellemek, istismara uğrayan çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Saadet Öğretmen Çocuk istismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) kuruluşunun 7. yılını 10-16 Temmuz Mavi Kurdele Farkındalık haftası Etkinliği ile kutladı. Çocuk istismarı konusundaki bilinçlenmeyi artırmayı hedefleyen etkinliğe, çocuklar da mavi kelebekler boyayarak renk kattı.

“Amacımız istismarın önüne geçmek”

Etkinlikte konuşan UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü ve Konya İl Temsilcisi Avukat Ruhsar Tanrıkulu, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetlerinden bahsederek, “UCİM olarak öncelikli amacımız çocuk istismarı ile mücadele etmek. Okullarda ve şirketlerde eğitimler düzenliyoruz. Çocuklara ve ailelere yönelik verdiğimiz eğitimlerle istismarın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Tüm resmi kurumlar ile işbirliklerimiz var ve artarak devam ediyor. Üniversitede topluluklarımız var. Bu topluluklarımızın üyeleri istismarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Bir diğer amacımız ise herhangi bir istismar durumunda hem çocuklarımıza hem ailelerimize hukuki ve psikolojik destekte bulunmak. UCİM’in daha çok insan tarafından bilinmesi için bugün Mavi Kurdele Farkındalık Etkinliğinde buluştuk” dedi.

“Vatandaşlarımızın desteği çok önemli”

UCİM’in faaliyetlerine devam edebilmesi için vatandaşlardan gelen desteğin çok değerli olduğunu belirten Tanrıkulu, “Türkiye genelinde 17 temsilciliğimiz var. Temsilciliklerimizden ya da ucim.org.tr internet sitemizden bize ulaşan ailelere destek oluyoruz. Hukuk koordinatörlüğü ağımız sayesinde, duruşmaları avukatlarımız ve üyelerimizle takip ederek istismara uğramış çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bizler istismar vakalarıyla başa çıkamaya çalışıyoruz fakat vatandaşlarımızın da desteği bu noktada çok önemli. Burası bir dernek ve vatandaşlarımızdan gelen bağış ve desteklerle ayakta kalıyor. Burada makbuz karşılığı elden bağış alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. İnternet sitemiz üzerinden paylaştığımız banka hesapları aracılığıyla merkezimizde toplanan bağışları kullanıyoruz.

“Çocuklar vatandır, vatanımızı koruyacağız”

“Vatandaşlarımızın, UCİM’i tanımalarını, neler yaptığını görmelerini, istismarın ne olduğunu öğrenerek herhangi bir istismar vakasıyla karşılaşmaları durumunda gidilecek yerin UCİM olduğunu bilmelerini istiyoruz. Biz “Çocuklar vatandır, vatanımızı koruyacağız.” Sloganıyla yola çıktık. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve çocukların yaralanması çok kolay. Keşke bu işler hiç olmasa, keşke UCİM’e ihtiyaç olmasa ama maalesef çok büyük vakalar var. Yaralı çok çocuğumuz var” ifadelerini kullandı.