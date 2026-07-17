UEDAŞ, "24 derece ile mümkün" mesajını trafolara taşıdı

EKONOMİ (BURSA) - Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), enerji altyapısındaki çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalık projelerini de sürdürüyor. Şirket, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) öncülüğünde yürütülen "#24DereceİleMümkün" kampanyasına, uzun yıllardır devam eden "Trafolar Konuşuyor" projesiyle destek verdi. Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çekmeyi amaçlayan çalışma kapsamında, klimaların 24 derecede çalıştırılmasının enerji tasarrufuna katkı sağladığı ve karbon salımının azaltılmasına destek olduğu mesajı vatandaşlara ulaştırılıyor. Projede yer alan trafolara yerleştirilen karekodlar sayesinde vatandaşlar, enerji verimliliği ve tasarruf yöntemlerine ilişkin detaylı bilgilere de erişebilecek.

Sosyal mesajlar trafolara taşınıyor

UEDAŞ'ın 2017 yılında başlattığı "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında trafolar, sokak sanatçılarının çalışmalarıyla sosyal farkındalık mesajlarının yer aldığı kent mobilyalarına dönüştürülüyor. Bugüne kadar 75 trafo farklı temalarla boyanırken, önceki çalışmalarda kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve trafik güvenliği gibi konular işlendi. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 10 yeni trafoyu daha farklı sosyal mesajlarla yeniden tasarlayarak projeyi genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda enerji verimliliği teması da "Trafolar Konuşuyor" projesinin yeni başlıkları arasında yerini aldı.