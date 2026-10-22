UEDAŞ’ta pembe lambalar farkındalık için yandı

EKONOMİ / BURSA

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olmayı sürdürüyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının (IARC) 2025 yılında yayımladığı küresel araştırmaya göre, dünya genelinde yaklaşık her 20 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alıyor. Bu tablo, hastalıkla mücadelede erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. UEDAŞ, 2018 yılından bu yana sürdürülen Pembe Lambalar projesi de meme kanserinde erken teşhisin önemini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında bu yıl Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirilen aydınlatma uygulaması ve pembe ışıklı aynayla kadın sağlığına dikkat çekiliyor. Meme kanseri farkındalığının simgesi olan pembe rengin kullanıldığı proje, sağlık konusunda verilen mesajları günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Kentin işlek noktalarında gerçekleştirilen uygulamayla erken teşhisin öneminin hatırlatılması ve kadınların düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

“Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz”

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, “Pembe Lambalar projesiyle her yıl ekim ayında, meme kanserinde erken teşhisin önemini şehir yaşamının içinden bir mesajla hatırlatıyoruz. Gün içinde pek çok kişinin önünden geçtiği sokak lambalarının pembe ışıklarla aydınlanması, kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir konuyu yeniden gündeme getiriyor. Bizim için bu çalışmanın en değerli yanı, farkındalık mesajının insanların günlük yaşamlarında karşılarına çıkarak erken teşhisin önemini hatırlatması. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle toplumsal bilinçlenmeye katkı sunmayı ve daha fazla insanın düzenli sağlık kontrolleri konusunda harekete geçmesini amaçlıyoruz’’ dedi.

“Düzenli tarama ve erken teşhisin önemi”

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecindeki önemine dikkat çekerek, “Meme kanserinde en önemli noktalardan biri, düzenli taramalar ve erken teşhis sayesinde tedavide başarılı sonuçlar elde edilebilmesidir. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz taramalarda 130 kadına meme kanseri tanısı konulduğunu tespit ettik. Erken teşhis edilen bu kadınlarımız tedavi süreçlerini tamamlayarak yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. ‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ diyor; tüm kadınlarımızı düzenli kontrollerini ve taramalarını yaptırmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyoruz” diye konuştu.