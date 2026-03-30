Uğurlu Oto Cam, ihracat odaklı büyümeyi hızlandıracak

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Otomotiv, ticari araçlar, iş makineleri ve tarım makineleri sektörlerine yönelik güvenlik camları üreten, ayrıca mutfak eşyaları sektöründe tencere cam kapakları üretimi gerçekleştiren entegre bir üretim altyapısına sahip Uğurlu Oto Cam, 1973 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürüyor.

Denizli OSB’de yer alan üç ayrı fabrikasında, temperli, lamine, ısıtmalı ve farklı teknik gereksinimlere sahip fonksiyonel cam çözümleri geliştiren şirket, yaklaşık 800 kişiyi istihdam ediyor. Üretim faaliyetlerini, kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda yürüttüklerini, hem yurt içi pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik çözümler sunduklarını söyleyen Uğurlu Oto Cam Genel Müdürü Şerafettin Duman, 2025 yılının zorlu koşullarına rağmen faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını belirtti. Duman, 2026 yılında temel hedeflerinin katma değeri yüksek ürünlerin toplam üretim içindeki payını artırmak ve ihracat odaklı büyümeyi hızlandırmak olduğunu aktardı.

2025 yılında döviz kurlarındaki artışların, girdi maliyetlerindeki artışın gerisinde kalmasının, ihracat yapan firmalar açısından rekabetçiliği olumsuz etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıktığını söyleyen Duman, “Operasyonel verimliliği artırmaya, maliyet yapısını daha etkin yönetmeye ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye odaklanarak zorlu piyasa koşullarında faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmaya çalıştık. Tedarik zinciri ve üretim planlama süreçlerinde yapılan iyileştirmeler, artan maliyet baskısı ve daralan pazar koşulları karşısında rekabet gücümüzü mümkün olduğunca koruduk. Kalite, teslimat performansı ve müşteri memnuniyeti alanlarında atılan adımlar ise, 2025 yılının şirket açısından daha çok mevcut yapıyı korumaya ve dayanıklılığı artırmaya odaklanılan bir dönem olarak geçirilmesine katkı sundu” diye konuştu.

“Katma değerli üretimi artıracağız”

2026 yılında, enflasyon seviyesinde bir kur artışıyla birlikte, ihracatçı firmalar açısından rekabet gücünü destekleyen bir ortamın oluşmasını beklediklerini dile getiren Duman, “2026 yılı için temel hedefimiz; katma değeri yüksek ürünlerin toplam üretim içindeki payını artırmak ve ihracat odaklı büyümeyi hızlandırmak. Özellikle yeni nesil otomotiv camları (ADAS Sürücü Destek Sistemleri) uyumlu ürünler ve özel güvenlik camları alanlarında ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Bunun yanında dijitalleşme, üretim planlama ve verimlilik projeleriyle şirketin operasyonel performansının daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Amacımız; sürdürülebilir kârlılık ve dengeli büyüme yaklaşımını uzun vadede korumak” ifadelerini kullandı.

“Dördüncü fabrika yatırımını tamamladık”

Geçen yıl dördüncü fabrika yatırımını tamamladıklarını söyleyen Duman, “Bu tesisi, lojistik merkezi olarak yapılandırarak, tüm ürünlerin depolama ve sevkiyat operasyonlarının buradan yönetilmesini planlıyoruz. Üretim kapasitesini ve kalite seviyesini yükseltmeye yönelik makine ve teknoloji yatırımlarını hayata geçirdik. Otomotiv camları ve özel üretim kabiliyeti gerektiren ürün gruplarında teknik altyapımızı güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde, otomasyon, dijital üretim yönetim sistemleri ve enerji verimliliği alanlarında yeni yatırımların devam etmesini planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Uğurlu Oto Cam olarak çevresel sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını dile getiren Duman, bu kapsamda enerji verimliliği yüksek ekipmanlara yatırım yaparak, üretim süreçlerinde fire oranlarını azaltmaya yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

“Nitelikli iş gücüne erişim zor”

Otomotiv cam sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu temel sorunlar arasında nitelikli iş gücüne erişimde yaşanan zorluklar ve küresel rekabet koşullarının giderek zorlaşması olduğunu aktaran Duman, bu sorunların, sanayide dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi, mesleki eğitim ile sanayi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, döviz kurunun dengelenmesi ve ihracata verilen desteklerin daha da artırılması sayesinde çözülebileceğini sözlerine ekledi.