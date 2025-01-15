UİB, 2024'te 71 eğitim programı ile 10 bin kişiye ulaştı

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB), 2024 yılını başarılı bir ihracat geliriyle tamamlarken eğitim alanında da önemli işlere imza attı. Geçen yıl yüzde 6 oranındaki artışla 38 milyar 637 milyon 29 bin dolarlık ihracat yapan UİB, yıl genelinde 10 bin kişinin katıldığı toplam 71 eğitim gerçekleştirerek üye firmalarına katkı sağladı.

Sektörün ihtiyaçlarına ve üyelerinin taleplerine uygun olarak güncel ve trendi yüksek konularda eğitim programları düzenleyen UİB, gerçekleştirilen eğitimlerin kalitesi ve katılımcı sayısının yüksek olmasına özen gösterdi. Eğitim duyurularını, eğitim başvurularını ve eğitim sonrası sertifikalarını UİB Akademi web sitesi üzerinden dijital ortamda takip eden UİB, çeşitli konularda düzenlenen eğitimlerin bazı kesitlerini de geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla UİB'in YouTube kanalında yayınlandı.

Eğitim çalışmalarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “UİB olarak eğitime verdiğimiz önemi 2024 yılında bir kez daha ortaya koyduk. Üyelerimizin taleplerine uygun, güncel ve yenilikçi konularda düzenlediğimiz 71 eğitim ile 10 bin kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital platformları etkin kullanarak, eğitim duyurularından sertifika süreçlerine kadar her aşamayı çevrim içi yürütmekteyiz. Bu sayede üyelerimizin eğitimlere kolayca erişimini sağlıyoruz. UİB olarak, üye firmalarımızın rekabet gücünü artıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim faaliyetlerimizi 2025 yılında da sürdüreceğiz. Amacımız, ihracatçılarımızın küresel pazarların gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt vermelerini sağlamak ve bölge ekonomisine katkı sunmak" dedi.