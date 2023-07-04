UİB, ilk 6 ayda ihracatını yüzde 14 artırdı

EKONOMİ/BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2023 Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı 3,1 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk yarısındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,28’lik artışla 18 milyar 152 milyon 558 bin dolar oldu.

Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Kurban Bayramı nedeniyle iş günü kaybına rağmen Haziran ayında da ihracatımızı artırarak 6 aylık toplamda yüzde 14’lük artış oranıyla 18 milyar doları aştık. Ülkemizin 2023 yılı için belirlenen 265 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için UİB bünyesindeki birliklerimiz ve değerli üyelerimiz var güçleri ile çalışıyorlar” dedi.

Aslan payı OİB’in

Haziran ayında 2 milyar 619 milyon 882 bin dolar ihracat ile aslan payını alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Ocak-Haziran dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 16,27’lik artışla 15 milyar 17 milyon 224 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Haziran ayında 105 milyon 894 bin dolar ihracata imza attı. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk altı ayındaki ihracatı ise 537 milyon 715 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Haziran döneminde 116 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4’lük artışla 74 milyon 972 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.