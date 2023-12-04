UİB, Kasımda 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Kasım ayı ihracatı, 3 milyar 238 milyon 835 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB’in 2023 Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 3.2 milyar dolar olan UİB’in, onbir aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3’lük artışla 33 milyar 195 milyon 507 bin dolar oldu.

OİB'in ihracatı Kasım ayında 2.7 milyar dolar

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10’luk artışla 2 milyar 729 milyon 219 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ocak-Kasım dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16’lIk artışla 27 milyar 422 milyon 226 bin dolar oldu.

UTİB'in ihracatı Kasım’da 106 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Kasım ayında 106 milyon 11 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Kasım dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 177 milyon 915 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Kasım’da 59 milyon dolar ihracat

Kasım ayında, 58 milyon 930 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın onbir aylık dönemindeki ihracatı ise 890 milyon 465 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Kasım ayında 27.5 milyon dolar

Kasım ayında 27 milyon 492 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Kasım döneminde 262 milyon 879 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Kasım’da 15.3 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayında, 15 milyon 367 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın onbir ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39’luk artışla 184 milyon 836 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.