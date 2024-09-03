UİB, resesyon ve enflasyona rağmen ihracatını artırdı

EKONOMİ/BURSA

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) Ağustos ayı ihracatı, 2 milyar 786 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB'in, sekiz aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artışla 24 milyar 490 milyon 773 bin dolar oldu.

İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Dünya genelinde yaşanan resesyon ve ülkemizdeki enflasyon gerçeğine rağmen yılın ilk sekiz ayında toplam ihracatımızda yüzde 3’lük bir artışımız oldu. Yıllık hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımız da yoğun bir çalışma içindeler. Biz de Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin işlerinin devamlılığı anlamında faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

OİB'in ihracatı Ağustos ayında 2.3 milyar dolar

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,41'lik artışla 2 milyar 305 milyon 649 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 20 milyar 323 milyon 678 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ağustos ayında 104 milyon 138 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Ağustos dönemdeki ihracatı ise 861 milyon 176 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında74 milyon 341 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk sekiz ayındaki ihracatı ise 614 milyon 864 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Ağustos ayında, 30 milyon 903 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Ağustos döneminde ise 189 milyon 528 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Ağustos ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 60,59’luk artışla 26 milyon 419 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,14'lük artışla 131 milyon 477 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.