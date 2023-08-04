UİB, Temmuzda 2.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ/BURSA

UİB’in 2023 Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Temmuz ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB’in, yedi aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.54’lük artışla 21 milyar 21 milyon 628 bin dolar oldu. Temmuz ayında 2 milyar 367 milyon 215 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Ocak-Temmuz dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 18.6’lık artışla 17 milyar 383 milyon 803 bin dolar oldu.

UTİB'in ihracatı 91.7 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Temmuz ayında 91 milyon 772 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Temmuz dönemdeki ihracatı ise 748 milyon 389 bin dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında, 79 milyon 37 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk yedi ayındaki ihracatı ise 616 milyon 752 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB ihracatını yüzde 43 artırdı

Temmuz ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 27 milyon 203 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Temmuz döneminde 143 milyon 448 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Temmuz ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 190 artışla 25 milyon 827 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk yedi ayında 100 milyon 799 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.