UİB’den 3,3 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB'in 2024 yılı Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 3 milyar 335 milyon dolar olan UİB'in, on bir aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,47'lik artışla 34 milyar 993 milyon 82 bin dolara ulaştı.

İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Dünya genelinde yaşanan resesyon, yakın coğrafyalarımızda gerçekleşen savaşlar ve bu nedenle yaşanan gerginliğe rağmen bu ülkenin gücüne inanan ve geleceğine katkı sunmak için durmadan çalışan ihracatçılar olarak, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Çalışmanın ve üretmenin gücüne inanarak, ülke ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Otomotiv ihracatı 2,8 milyar dolara ulaştı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,47'lik artışla 2 milyar 820 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Kasım dönemi ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61’lik artışla 29 milyar 225 milyon 960 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Kasım ayında 102 milyon 311 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Kasım dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 176 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,57’lik artışla 61 milyon 674 bin dolarlık ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), on bir aylık ihracatı ise 806 milyon 950 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Kasım ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,48’lik artışla 27 milyon 849 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Kasım döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,01’lik artışla 281 milyon 152 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Kasım ayında, 12 milyon 43 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,90'lık artışla 193 milyon 847 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.