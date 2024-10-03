UİB'den eylülde 3,5 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB'in 2024 yılı Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı 3 milyar 550 milyon dolar olan UİB'in, dokuz aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 28 milyar 36 milyon 891 bin dolara ulaştı. İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Bölgemizdeki sıcak çatışmalar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde zayıflayan talep ile özellikle en büyük pazarımız olan Almanya'da yaşanan resesyon endişesine rağmen Uludağ İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalarımızın gayretli çalışmalarıyla UİB’in Eylül ayı ihracatı yüzde 20’lik artışla aylık bazda 3,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Otomotiv ihracatı 3 milyar dolara ulaştı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla 2 milyar 977 milyon 464 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Eylül dönemi ihracatı 23 milyar 298 milyon 939 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Eylül ayında 104 milyon 246 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Eylül dönemdeki ihracatı ise 965 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında 67 milyon 44 bin dolarlık ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), dokuz aylık ihracatı ise 681 milyon 740 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Eylül ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.3’lük artışla 32 milyon 271 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Eylül döneminde ise 221 milyon 800 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Eylül ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6.5’lik artışla 33 milyon 556 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışla 165 milyon 42 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.