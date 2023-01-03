UİB’in 2022 ihracatında aslan payı otomotivin

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 yılı aralık ayı ihracatı, 3 milyar 333 milyon 557 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB’in 2022 yılındaki toplam ihracat tutarı ise önceki yıla göre yüzde 5,24 oranındaki artışla 32 milyar 374 milyon 255 bin dolara ulaştı. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “2022 yılı, hem küresel ekonomi hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçerken, ülkemiz ortaya koyduğu performansla diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştı. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. Dünya dış ticareti yeniden şekillenirken ülkemiz üretim ve ihracat avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Bu anlamda Uludağ İhracatçı Birlikleri de üyelerinin gayretli çalışmalarıyla ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlıyor. UİB’in 32 milyar doları aşan ihracat tutarı bunun en önemli göstergesidir. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında da aynı tempoda sürdüreceğimiz çalışmalarla yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

OİB'in 2022 ihracatı 26,3 milyar dolar

Aralık ayında 2 milyar 767 milyon 374 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), 2022 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 26 milyar 386 milyon 297 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB'in yıllık ihracatı 1,3 milyar dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 109 milyon 294 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2022 yılı ihracat toplamı da 1 milyar 351 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten 2022’de 1,1 milyar dolar ihracat

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayı ihracatı 72 milyon 855 bin dolara ulaşırken, UHKİB’in 2022 yılı ihracat toplamı önceki seneye göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyar 98 milyon 851 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı 2022’de 318,6 milyon dolar

Aralık ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 131 oranında artışla 48 milyon 57 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2022 yılında önceki seneye göre yüzde 36,6 oranında artışla toplam 318 milyon 616 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten 2022’de 144,7 milyon dolarlık ihracat

Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.8’lik artışla 11 milyon 653 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2022 yılında toplam 144 milyon 784 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin 2022 yılı ihracatı ise 3 milyar 74 milyon dolar olarak açıklandı.