UİB’in ekim ihracatı 3.2 milyar dolar oldu

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2023 Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı 3.2 milyar dolar olan UİB’in, 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2’lik artışla 29 milyar 964 milyon 201 bin dolar oldu.

Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Gerek jeopolitik gerekse global ekonomideki risklere rağmen tüm pazarlarda ihracatı artırma odaklı çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Otomotiv yine başı çekiyor

UİB bünyesindeki sektörler arasında ihracatın lokomotifliğini yine otomotiv yaptı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17’lik artışla 2 milyar 655 milyon 335 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ocak-Ekim dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.8’lik artışla 24 milyar 698 milyon 595 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ekim ayında 110 milyon 424 bin dolar ihracata imza attı. Ekim ayında, 63 milyon 624 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın on aylık dönemindeki ihracatı ise 831 milyon 707 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Ekim ayında 27 milyon 884 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Ekim döneminde 235 milyon 386 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Ekim ayında, 20 milyon 769 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 169 milyon 513 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.