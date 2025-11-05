UİB’in ihracatı ekim ayında yüzde 10 arttı

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2025 Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 4 milyar dolar olan UİB’in, yılın 10 aylık ihracat tutarı da yüzde 12.2’lİk artışla 35 milyar 516 milyon 514 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin büyük fedakarlıklarla sürdürdüğü başarılı çalışmalarının sonucu Ekim ayı itibariyle aylık ihracat tutarımızı 4 milyar doların üzerine çıkarttık. Tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. 2025 sonu itibariyle hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşacağız” dedi.

Otomotiv ihracatı 3,4 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ekim ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 milyar 398 milyon 347 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 10 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 14’lük artışla 30 milyar 93 milyon 54 bin dolara ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ekim ayında 109 milyon 874 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Ekim dönemi ihracatı ise 1 milyar 18 milyon 297 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10’luk artışla 70 milyon 101 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 10 aylık ihracatı toplamı ise 735 milyon 492 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Meyve sebze mamulleri ihracatı 27,5 milyon dolar

Ekim ayında 27 milyon 524 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı ise 247 milyon 191 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında 16 milyon 497 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 10 aylık dönemde toplam 159 milyon 496 bin dolarlık dış satışa imza attı.