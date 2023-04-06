UİB’in mart ihracatı 3.4 milyar dolar

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2023 mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Mart ayındaki ihracatı 3.4 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk çeyreğinde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 9 milyar 27 milyon 814 bin dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “UİB olarak yılın ilk çeyreğindeki ihracatımızı hedeflerimiz doğrultusunda yüzde 15’in üzerinde artışla 9 milyar dolar seviyesinde tamamladık. Önümüzdeki dönemde ihracatımızın aynı tempoda artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Otomotiv ihracatı mart ayında 2.8 milyar dolar

Mart ayında 2 milyar 849 milyon 660 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Ocak-Mart dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 17.7’lik artışla 7 milyar 451 milyon 917 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mart ayında 126 milyon 823 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Mart dönemdeki ihracatı ise 344 milyon 548 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında, 111 milyon 113 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk üç ayındaki ihracatı ise 273 milyon 17 bin 923 dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Yaş meyve sebzede artış

Mart ayında, 17 milyon 873 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Mart döneminde 52 milyon 780 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.9’luk artışla 12 milyon 645 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk üç ayında 36 milyon 831 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı 322 milyon 879 bin dolar olarak açıklandı.