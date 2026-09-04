UİB’ten Ağustos’ta 2 milyar 953 milyon dolarlık ihracat

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EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2026 Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı 2 milyar 953 milyon dolar olan UİB’in, yılın 8 aylık ihracat tutarı 28 milyar 656 milyon 206 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin katkılarıyla ağustos ayında 2,95 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Batı ülkelerinde ağustos ayının tatil dönemi olarak yaşanmasına rağmen ortaya koyduğumuz bu performans, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve gücünü ortaya koyuyor” dedi.

Otomotiv ihracatı 2.4 milyar dolar

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ağustos ayı ihracatı 2 milyar 426 milyon 446 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 8 aylık dönemindeki ihracat toplamı da 24 milyar 310 milyon 664 bin dolara ulaştı.

UTİB'in ihracatı Ağustos ayında 81 milyon dolar oldu

Ağustos ayında 81 milyon 438 bin dolar ihracat yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) bu yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı ise 802 milyon 530 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UHKİB'ten Ağustos ayında 66 milyon dolar ihracat

Ağustos ayında 66 milyon 668 bin dolar ihracat yapan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Ağustos dönemi ihracatı toplamı ise 578 milyon 841 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Ağustos ayında 21 milyon dolar

Ağustos ayında 21 milyon 448 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı ise 153 milyon 155 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'ten Ağustos Ayında 39 milyon dolarlık ihracat

Ağustos ayında 39 milyon 346 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 8 aylık dönemde toplam 140 milyon 996 bin dolarlık dış satışa imza attı.