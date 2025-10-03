UİB’ten eylül ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2025 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 3,9 milyar dolar olan UİB’in, yılın 9 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,5’lİk artışla 31 milyar 514 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak değerli üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla Eylül ayında da ihracatımızı artırmaya devam ettik. Global ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracata yönelik faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yılı yine rekorla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

OİB'in ihracatı Eylül ayında 3,3 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Eylül ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 oranında artarak 3 milyar 259 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 9 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 14,7’lik artışla 26 milyar 695 milyon 989 bin dolara ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Eylül ayında 99 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise 908 milyon 573 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2’lİk artışla 68 milyon 116 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 9 aylık ihracatı toplamı ise 666 milyon 23 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Eylül ayında 23,6 milyon dolar

Eylül ayında 23 milyon 590 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı ise 219 milyon 667 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında 30 milyon 117 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 9 aylık dönemde toplam 142 milyon 998 bin dolarlık dış satışa imza attı.