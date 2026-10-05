UİB'ten eylül ayında 4.1 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2026 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı 4 milyar 123 milyon dolar olan UİB’in, yılın 9 aylık ihracat tutarı 32 milyar 777 milyon 155 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, “Rekabetçilikte zorlansak da üyelerimizi yeni pazarlarda yeni alıcılarla buluşturmak için sürekli sahadayız. 2026’nın son çeyreğinde de yıllık hedefimizin üzerine çıkmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Otomotiv 3 milyar 584 milyon dolar

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Eylül ayı ihracatı 3 milyar 584 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 9 aylık dönemindeki ihracat toplamı da 27 milyar 893 milyon 559 bin dolara ulaştı.

Tekstil 95,4 milyon dolar oldu

Eylül ayında 95 milyon 432 bin dolar ihracat yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) bu yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı ise 897 milyon 823 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında 57 milyon 361 bin dolar ihracat yapan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Eylül dönemi ihracatı toplamı ise 636 milyon 44 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mamul ihracatı 23,9 milyon dolar

Eylül ayında 23 milyon 923 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı ise 177 milyon 79 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında 38 milyon 472 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 9 aylık dönemde toplam 179 milyon 436 bin dolarlık dış satışa imza attı.