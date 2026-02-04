UİB’ten Ocak ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2026 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,55 oranında artarak 3,2 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,23’lük artışla 43 milyar 396 milyon 562 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizliklere rağmen, ihracatçı firmalarımızın kararlı çalışmaları ile yine başarıyla tamamladığımız 2025 yılının ardından yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ocak ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,08 oranında artarak 2 milyar 728 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşirken, birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat toplamı da yüzde 13,79’luk artışla 36 milyar 886 milyon 567 bin dolara ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 100 milyon 884 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönem ihracatı ise 1 milyar 218 milyon 872 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,91’lik artışla 65 milyon 103 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı toplamı ise 852 milyon 981 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Meyve sebze mamulleri ihracatı 17,3 milyon dolar

Ocak ayında 17 milyon 311 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 286 milyon 757 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,95’lik artışla 13 milyon 971 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde toplam 189 milyon 945 bin dolarlık dış satışa imza attı.