UK Cares’ten Kardemir Çelik’e 6 sertifika

İZMİR / EKONOMİ

1968 yılında Denizli’deki ilk üretim tesisi ile sektöre giriş yapıp, bugün bin 700’ün üzerinde çalışanı, 6 adet üretim hattı ve uzun mamul ürün grubunda, yıllık 2,5 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesiyle uzun çelik, profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük demir ürünleriyle beraber oksijen tesisleri, karbon üretim tesisleri ve rüzgâr santralleriyle son nihai ürüne kadar giden entegre bir kuruluş olan Kardemir Çelik, dünyanın en önemli bağımsız, tarafsız yapı çelikleri uygunluk değerlendirme ve sertifikalandırma kuruluşlarından UK Cares tarafından gerçekleştirilen yönetim sistemleri ve ürün sertifikasyon denetimlerini başarıyla geçerek 6 adet sertifika almaya hak kazandı.

En son teknoloji ile donatılmış olan tesislerinde ürün gamı dahilinde uluslararası standartlarda faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, “100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye'nin en büyük bin firması arasında 121. sıradayız. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 110., ve Ege Bölgesi’nin en 100 büyük sanayi kuruluşu arasında 10.’yuz. Yıllar içinde gösterdiğimiz istikrarlı büyüme ve yatırımlarla Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında olmak son derece gurur verici. Demir-çelik sektöründe uluslararası alanda itibarlı ve tanınmış bir çelik sertifikasyon otoritesi olan UK Cares tarafından aldığımız kalite sertifikalarıyla ürünlerimizin kalitesi ve güvenirliğini tescil etmiş olduk. Kalite standartlarımızı her geçen gün bir üst seviyeye çıkarmak bizler için çok değerli. Tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemiz için çalışmaya, ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.