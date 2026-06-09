Ukrayna tarımda Çukurova ile işbirliği yapmak istiyor

ADANA/EKONOMİ

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Naryman Dzhelialov Adana Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret ederek tarımsal ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine konusunda görüş alışverişinde bulundu. ATB Başkanı Şahin Bilgiç, sahip oldukları tecrübe ve birikimi dost ve kardeş ülke Ukrayna ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Ukrayna Adana Fahri Konsolosu ve Çukurova Genç İş İnsanları Derneği (Çukurova GİAD) Onursal Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Çukurova GİAD Başkanı Alperen Pişkin, 16. Dönem Başkanı Hakan Burç ile Çukurova GİAD ve TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Kurluk’ yer aldığı ziyarette, Ukrayna ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ilişkiler ile tarımda ortak çalışmaların artırılması konuları ele alındı.

Ukrayna’nın Avrupa’nın en önemli tarım üreticilerinden biri olduğunu belirten Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov, savaşın olumsuz etkilerine rağmen ülkesinin tarımsal üretim gücünü koruduğunu söyledi. Dzhelialov, verimli tarım arazilerinin bir bölümünün işgal altında bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ukrayna olarak buğday, mısır ve ayçiçeği başta olmak üzere dünyanın önemli tarım ürünlerini üretmeye devam ediyoruz. Türkiye ile çok güçlü ve stratejik bir iş birliğimiz bulunuyor. Bu iş birliğini sadece mevcut alanlarda değil, Ortadoğu, Afrika ve Suriye gibi yeni pazarlarda da geliştirmek istiyoruz. Tarım ve gıda sektöründe daha güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ukrayna’da da ticaret oda ve borsaları bulunuyor ancak Adana Ticaret Borsası’nın teknolojiye dayalı yapısı, modern altyapısı ve üretici odaklı hizmet anlayışı bizim için önemli bir örnek teşkil ediyor. ATB’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması Ukrayna açısından büyük değer taşıyor. Avrupa’dan savunma alanında destek alıyoruz ancak ekonomik kalkınma ve üretim alanlarında da güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye’nin bu süreçte gerçek bir stratejik ortak olacağına inanıyoruz.”

Bilgiç: Tecrübemizi Ukrayna ile paylaşmaktan memnun oluruz

Adana TB Başkanı Şahin Bilgiç ise kurum olarak tarımdaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Bilgiç, “Çukurova, Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biridir. Adana Ticaret Borsası ise sahip olduğu modern altyapı, lisanslı depoculuk sistemi ve teknoloji odaklı hizmet anlayışıyla ülkemize örnek olan bir kurumdur. 72 dönüm alan üzerine kurulu entegre kompleksimiz, lisanslı depolarımız ve akredite hizmet yapımızla üreticilerimize, tüccarlarımıza ve üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Adana Ticaret Borsası olarak sahip olduğumuz tecrübeyi ve kurumsal birikimi dost ve kardeş ülke Ukrayna ile paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Üretenin yanında olmaya, üretimi güçlendirecek sürdürülebilir modeller geliştirmeye ve iş dünyamızla birlikte her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuk heyet, daha sonra Adana Ticaret Borsası Kompleksi’ni gezerek lisanslı depolar, elektronik satış salonu ve borsa hizmetleri hakkında bilgi aldı.