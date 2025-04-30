Uludağ Çevre Forumu “Sürdürülebilir Yarınlar için Kolektif Vizyon” mottosuyla toplanıyor

EKONOMİ (BURSA) - BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, “Forumumuzda iki gün boyunca yeşil ekonominin ticaretin geleceğini nasıl şekillendireceği, döngüsel ekonominin iş modellerimize entegrasyonu, karbon yönetimi ve stratejileri, atık ve geri dönüşümde yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir büyüme modelleri, çevre projeleri için alternatif finansman kaynakları ve güncel çevresel politikalar gibi kritik başlıkları, alanında uzman isimlerle derinlemesine ele alacağız. Özellikle, Emisyon Ticaret Sistemi, Depozito Yönetim Sistemi, otomotiv gibi öncü sektörlerde döngüsellik ve zorunlu geri dönüştürülmüş içerik kullanımı gibi güncel konular, iş dünyamızın adaptasyon süreçleri açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Günümüz dünyasında sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, ekonomik rekabetçiliğin ve toplumsal refahın temel taşı olduğunu belirten Kılıç, “Türkiye'nin 2053 Net Sıfır vizyonu doğrultusunda, iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. İşte bu bilinçle, açılışına T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un da katılacağı 2. Uludağ Çevre Forumu'nda iş dünyası, kamu ve akademi temsilcilerini bir araya getirerek, sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi stratejileri ve somut çözüm önerilerini masaya yatıracağız” diye konuştu. Konsey olarak amaçlarının Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda somut adımlar atılmasına katkı sağlamak ve küresel zorlukları yenilikçi yaklaşımlarla fırsata dönüştürecek çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Vedat Kılıç, “Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak isteyen herkesi, bu önemli dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

İş dünyası, kamu ve akademi temsilcilerini bir araya getirecek olan etkinlik, sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi stratejilerin ele alınacağı önemli bir buluşma noktası olacak. Forumda, yeşil ekonominin ticaretin geleceğini nasıl şekillendireceği, döngüsel ekonominin iş modellerine entegrasyonu ve çevre projeleri için alternatif finansman kaynakları gibi kritik konular masaya yatırılacak.