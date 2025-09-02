Uludağ Elektrik’ten abonelere dijital kolaylık

EKONOMİ (BURSA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve tüm Türkiye'deki büyük ölçekli müşterilerine enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, dijital kanallar üzerinden sunduğu çözümlerle kullanıcıların işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Online hizmet altyapısı tüketicilere hem kolaylık sağlıyor hem de zaman tasarrufu fırsatı sunuyor.

Uludağ Elektrik’in online işlem merkezi üzerinden kullanıcılar, birkaç adımda işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aboneler faturalarını çok kısa sürede ödeyebilirken, yeni abonelik işlemleri de yaklaşık 3 dakikada şubeye gitmeden tamamlanabiliyor. Bununla birlikte abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura oluşturma, güvence bedeli iadesi ve tüketim inceleme gibi birçok işlem de dijital kanallar üzerinden birkaç dakika içinde yapılabiliyor. Kullanıcılar, tüketim endeksini girerek fatura oluşturulabiliyor, tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden ise geçmiş elektrik tüketim verileri incelenebiliyor. Böylece kullanıcılar, günün her saati elektrik aboneliğine dair tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Bilgilerini online işlem merkezi üzerinden güncelleyebilen kullanıcılar, güvence bedeli işlemlerini de bu kanaldan yürütebiliyorlar. Müşteriler, kimlik ve abonelik bilgileriyle tüm işlemlerini online işlem merkezinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor.