Uludağ Elektrik’ten abonelerine “Pembe” mesaj

EKONOMİ / BURSA

Şirket, Ekim ayında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla faturalarını pembe renkte tasarlayarak farkındalık mesajlarını milyonlarca müşterisine ulaştırıyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan proje kapsamında farklı özel gün ve haftalarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştiren Uludağ Elektrik, faturalarını sağlık bilinci ve önlenebilir hastalıklara yönelik mesajların geniş kitlelere ulaştırılmasında değerlendiriyor.

“Meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor”

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken teşhis, tedavi süreci açısından büyük önem taşıyor. Görülme sıklığı yaşla birlikte artan hastalıkta, meme sağlığı konusunda bilinçli olmak ve yaşa uygun tarama programlarını aksatmamak erken teşhiste önemli rol oynuyor. Düzenli kontroller ve taramalar, hastalığın erken evrede tespit edilmesine ve tedavi sürecine daha erken başlanmasına imkân sağlıyor. Uludağ Elektrik de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında faturalarını pembe renge dönüştürerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Faturalarda yer verilen farkındalık mesajlarını sosyal medya ve dijital iletişim çalışmalarıyla destekleyen şirket, meme kanserine karşı toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Sosyal Faturalar milyonlara ulaşıyor”

2019 yılında başlatılan Sosyal Faturalar projesi kapsamında Uludağ Elektrik, farklı özel gün ve haftalarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirerek toplumsal mesajları müşterileriyle buluşturuyor. Meme kanseri ve lösemi gibi konularda erken teşhis ve sağlık bilincine dikkat çekilen projede, faturalar da farkındalık çalışmalarına dahil ediliyor. Ekim ayında pembe olarak hazırlanan faturalarla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapılıyor.

“Faturalarımızı farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak görüyoruz”

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, Sosyal Faturalar projesinin şirketin toplumsal fayda yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “2019 yılında başlattığımız Sosyal Faturalar projemizle faturalarımızı, toplumsal fayda yaratabileceğimiz güçlü bir iletişim kanalı olarak değerlendiriyoruz. Milyonlarca müşterimize ulaşan faturalarımızın, doğru zamanda doğru mesajla önemli bir farkındalık alanı oluşturabileceğine inanıyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında faturalarımızı pembeye dönüştürerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor, müşterilerimizi bu konuda daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu çalışmayla, günlük hayatın bir parçası olan faturalarımızı toplumsal farkındalığa katkı sağlayan bir farkındalık aracına dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz.”